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Oregon State Baseball In The Rankings

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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With the Oregon State baseball team (31-13, 14-10 Pac-12) defeating Oregon in a midweek matchup on Tuesday, BeaversEdge takes a look at where the Beavers rank in the national polls...

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