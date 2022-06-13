 Oregon State; Mitch Canham; Beavers; Baseball; Ben Ferrer; Travis Bazzana
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WATCH: Oregon State Baseball Talks Win Over Auburn

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Mitch Canham, pitcher Ben Ferrer, and second baseman Travis Bazzana as the trio talk about the 4-3 win over Auburn...

MORE: OSU Beats Auburn 4-3 To Force Game 3 | Oregon State Lands 2023 WR David Wells | 5 Questions With Auburn Expert | June 10th Visitor Rundown | Texas S Jalen O'Neal Recaps OV

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