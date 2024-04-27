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WATCH: Oregon State Baseball Talks G1 Win Over Oregon

Ryan Harlan & Brenden Slaughter
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State head coach Mitch Canham and pitchers Bridger Holmes and Aiden May following the 2-0 win over Oregon...

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