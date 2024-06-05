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WATCH: Oregon State Baseball Previews Super Regional vs Kentucky

T.J. Mathewson & Brenden Slaughter
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State baseball coach Mitch Canham, and pitchers Jacob Kmatz and Eric Segura ahead of the Super Regional matchup vs Kentucky...

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