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WATCH: Oregon State Baseball Talks 5-3 Win Over UC Irvine

Brenden Slaughter & Ryan Harlan
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State head coach Mitch Canham, pitcher Jacob Kmatz, outfielder Dallas Macias, and infielder Travis Bazzana following the 5-3 win over UC Irvine...

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