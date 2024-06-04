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Las Vegas DB Sean Craig "very impressed" with visit to Oregon State

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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Over the weekend, Oregon State hosted Henderson, Nevada cornerback Sean Craig for an official visit and the Beavers impressed the 6-foot-3 cornerback. He breaks down his visit with BeaversEdge below.

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