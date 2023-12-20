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WATCH: Oregon State HC Trent Bray Breaks Down 2024 Recruiting Class

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head football coach Trent Bray as he breaks down the class of 2024 and more!

*** SIGNING DAY CENTRAL ***

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