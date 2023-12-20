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WATCH: BeaversEdge Breaks Down Oregon State's 10 Signees

Brenden Slaughter & Dylan Callaghan-Croley
BeaversEdge.com Staff

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Hear from BeaversEdge Publisher Brenden Slaughter and Recruiting Analyst Dylan Callaghan-Croley as the duo breaks down the Beavers' 10 signees...

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