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Oregon State Target Profile: 2025 TE Vander Ploog

© Ben Lonergan/The Register-Guard / USA TODAY NETWORK
© Ben Lonergan/The Register-Guard / USA TODAY NETWORK (© Ben Lonergan/The Register-Guard / USA TODAY NETWORK)
Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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Oregon State is still working hard on their 2024 recruiting class, but it's not too early to start looking towards the 2025 recruiting cycle. This past weekend, the Beavers hosted California tight end Vander Ploog for an unofficial visit.

Below, we provide Ploog's thoughts on that visit, offer an overview of his recruitment, and provide some notes on him as a tight end and an athlete overall.

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IN HIS OWN WORDS

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