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Oregon State hosting small group of visitors on campus Friday

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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Oregon State hosted a large group of visitors last week for their annual spring game and junior day and the Beavers coaching staff is back at it again this weekend, hosting a small group of visitors on Friday.

Beavers Edge has confirmed the following names.

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© Ben Lonergan/The Register-Guard / USA TODAY NETWORK
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