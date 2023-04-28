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Oregon State Football ESPN FPI Projections

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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With ESPN FPI recently releasing projections for the 2023 football season, BeaversEdge dives into all the Oregon State-related projections!

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Oregon State Football ESPN FPI Data
FPI Rank  Projected Win/Loss Win Out%

10.5

24th (5th in P12)

8.7-3.5

0.4%
Oregon State Football ESPN FPI Data (Continued)
6 Wins Win Conference Playoff % Make NC

98.6%

7.6% (4th-best)

0.8%

0.2%

FULL FPI LIST

The Football Power Index (FPI) is a measure of team strength that is meant to be the best predictor of a team's performance going forward for the rest of the season. FPI represents how many points above or below average a team is. Projected results are based on 20,000 simulations of the rest of the season using FPI, results to date, and the remaining schedule. Ratings and projections update daily. FPI data from seasons prior to 2019 may not be complete.

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