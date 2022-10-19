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Oregon State Football Bowl Projections - Week 8 Update

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the Oregon State football team (5-2, 2-2 Pac-12) hosting Colorado this weekend, BeaversEdge.com gives you a look at where the Beavers currently stand in regard to the postseason!

MORE: A Closer Look At Colorado | JUCO DE Nikko Taylor recaps Oregon State OV | WATCH: Offense Talks WSU Win & Previews CU | Beavers In The NFL: Week 6 Recap | Jonathan Smith Press Conference | Snap Counts vs WSU | Grades & Top Performers vs WSU

USA Today

Projection: Las Vegas (Pac-12 vs SEC) - Oregon State vs Florida on Dec. 17th

Bleacher Report

Projection: Sun Bowl (ACC vs Pac-12) on Dec. 31st vs Florida State

CollegeFootballNews

Projection: Valero Alamo Bowl (BIG-12 vs Pac-12) - Oregon State vs Texas on Dec. 29th


ActionNetwork (Brett McMurphy) 

Projection: First Responder Bowl (Dallas) - Oregon State vs Nebraska on Dec. 27th


Athlon Sports

Projection: Sun Bowl on Dec. 31st vs Florida State

SportingNews

Projection: Sun Bowl on Dec. 31st vs Duke

San Jose Mercury News (Jon Wilner)

Projection: Sun Bowl on Dec. 31st

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