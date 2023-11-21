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Oregon State Football Bowl Projections Week 13

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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With the 15th-ranked Oregon State football team (8-3, 5-3 Pac-12) set to face No. 6 Oregon on Friday, BeaversEdge takes another look at where the Beavers are currently projected to land in the postseason!

MORE: Beavers In The NFL: Week 11 Recap | WATCH: Jonathan Smith Presser | Inside The Dam: Projecting a 2025 QB + Intel | Snap Counts + Takeaways vs UW | Team Grades & Top Performers vs UW

USA Today

Projection: Alamo Bowl vs Oklahoma

FOX SPORTS

Projection: Sun Bowl vs Virginia Tech

Yahoo Sports

Projection: Alamo Bowl vs Oklahoma

CollegeFootballNews

Projection No. 1: Holiday Bowl vs Clemson

MORE: OSU Drops To No. 15 In The Polls | 5 Takeaways From OSU's Loss | WATCH: OSU Talks Loss To UW | WATCH: BeaversEdge Breaks Down Loss To UW

ActionNetwork (Brett McMurphy)

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