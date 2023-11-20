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WATCH: Oregon State Head Coach Jonathan Smith Previews Oregon

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith as he breaks down the loss to Washington and looks ahead to Friday's regular-season finale against Oregon...

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