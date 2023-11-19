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WATCH: BeaversEdge Breaks Down Oregon State's Loss To Washington

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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Hear from BeaversEdge Publisher Brenden Slaughter and writer Keenan Puncocher as they break down Oregon State's 22-20 loss to Washington...

MORE: 5 Takeaways From OSU's Loss | WATCH: OSU Talks Loss To UW | RECAP - Beavers Fall To UW

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