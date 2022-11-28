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Oregon State Football Bowl Projections

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the No. 16 Oregon State football team (9-3, 6-3 Pac-12) having wrapped up the regular season, BeaversEdge takes a closer look at the bowl projections...

MORE: Snap Counts vs UO | PFF Grades & Top Performers vs UO | OSU Ranks No. 16 In AP & Coaches Polls | 5 Takeaways From OSU's Win Over UO | Recruit Reaction From OSU's Win | Highlights + Social Media Reaction | WATCH: BeaversEdge Breaks Down OSU's Win

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USA Today

Projection: Tony The Tiger Sun Bowl vs Duke on Dec. 30th

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