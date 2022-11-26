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WATCH: BeaversEdge Breaks Down Oregon State's 38-34 Win Over Oregon

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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Hear from BeaversEdge Publisher Brenden Slaughter and writer Keenan Puncocher as they break down the 38-34 win over Oregon!

MORE: 5 Takeaways From OSU's Win | Recruit Reaction | WATCH: Oregon State Talks Win Over Oregon | Highlights + Social Media Reaction | RECAP - Beavers Defeat Oregon 38-34

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