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Highlights + Social Media Reaction From Oregon State's Win Over Oregon

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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BeaversEdge gives all the highlights and social media reactions from Oregon State's 38-34 win over Oregon to move to 9-3 (6-3 Pac-12) on the year...

MORE: 5 Takeaways From OSU's Win | Recruit Reaction | WATCH: BeaversEdge Breaks Down Win | WATCH: Oregon State Talks Win Over Oregon | RECAP - Beavers Defeat Oregon 38-34

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