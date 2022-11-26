Highlights + Social Media Reaction From Oregon State's Win Over Oregon
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BeaversEdge gives all the highlights and social media reactions from Oregon State's 38-34 win over Oregon to move to 9-3 (6-3 Pac-12) on the year...
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