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{{ timeAgo('2022-11-26 20:59:13 -0600') }} football Edit

Recruits React to Oregon State's Rivalry Game Upset of Oregon

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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Recruit reactions are starting to come in from Oregon State's 38-34 upset victory over Oregon on Saturday afternoon in Corvallis and BeaversEdge has them provided below. Be sure to check in throughout the rest of the weekend to see all the reactions coming out of the game.

MORE: 5 Takeaways From OSU's Win | WATCH: BeaversEdge Breaks Down Oregon Win | WATCH: Oregon State Talks Win Over Oregon | Highlights + Social Media Reaction | RECAP - Beavers Defeat Oregon 38-34

"I couldn’t be prouder and have chosen the right school and staff to be under!"

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