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Oregon State Baseball In The Rankings

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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With the Oregon State baseball team (3-1) wrapping up opening weekend in Surprise, BeaversEdge takes a look at where the Beavers stack up in the national rankings...

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Oregon State Baseball Rankings 2/21
Organization Rank +/- Full Top-25

D1Baseball.com

N/R

N/A

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Baseball America

19th

-1

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Perfect Game

23rd

N/A

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Collegiate Baseball

28th

-1

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NCBWA

26th

-3

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