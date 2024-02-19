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Oregon State Baseball In The Rankings

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the Oregon State baseball team (3-0) remaining undefeated after the opening weekend of play, BeaversEdge takes a closer look at where the Beavers are in the national rankings!

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Oregon State Baseball Rankings 2/19
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