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Oregon State 15th In Latest CFP Rankings

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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CORVALLIS, Ore. – The Oregon State football team is 15th in the latest College Football Playoff Rankings, which were released on Tuesday.

The Beavers also find themselves at No. 16 in both the Associated Press and AFCA Coaches Rankings, which were released on Sunday. Those came out a day after the Beavers defeated Oregon, 38-34, and scored 28 of the game’s 31 final points for the come-from-behind win. OSU scored 21 unanswered points with the game-winner coming on a 6-yard rush by Isaiah Newell with 8:11 on the clock.

The win over Oregon marked the Oregon State’s ninth of the regular season, the team’s most since the 2012 Beavers went 9-4. OSU will be looking for its 10th win of the season for the third time in school history when playing in its 2022 bowl game.

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