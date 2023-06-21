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Inside the Dam: Who will be Oregon State's next commitment?

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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With all but one of Oregon State's official visits now complete and the month of June winding down, it's likely we will begin seeing Oregon State targets announcing commitments in the next few weeks. Oregon State currently holds six commitments in its 2024 recruiting class and below BeaversEdge takes a look at four prospects that could be Oregon State's next commitment.

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