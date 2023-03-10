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{{ timeAgo('2023-03-10 11:53:11 -0600') }} football Edit

Inside the Dam: Oregon State hosting several visitors on campus

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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Oregon State is back to hosting visitors on campus this weekend and BeaversEdge has confirmed over 10 of those notable expected visitors this weekend. Below, you'll find the complete list that we have compiled so far as well as a few notes.

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Here's the list of notable prospects on campus this weekend.

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