How Oregon State TE Teagan Quitoriano Fared At The East-West Shrine Bowl

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After declaring for the NFL Draft shortly after Oregon State's LA Bowl appearance, Oregon State tight end Teagan Quitoriano got an opportunity to showcase his talents in the East-West Shrine Bowl on Thursday evening.
The 6-foot-6, 259-pounder hauled in two catches for five yards and a touchdown from Notre Dame quarterback Jack Coan.
Quitoriano was the second Beaver invited to a postseason contest, joining BJ Baylor who participated in the NFLPA Collegiate Bowl.
The NFL Draft will take place April 28th thru the 30th in Paradise (NV)...
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