 BeaversEdge - WATCH: Oregon State WBB Previews Arizona & Arizona State
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WATCH: Oregon State WBB Previews Arizona & Arizona State

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State women's basketball head coach Scott Rueck, and guard Noelle Mannen as they talk about sweeping the LA schools this past weekend, look ahead to this weekend's matchups with Arizona & Arizona State, and much more!

MORE: Oregon State Big Board Of 2023 Recruits | NSD 2.0 Signing Day Central | Meet The 2022 Commits

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