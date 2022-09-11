Highlights + Social Media Reaction From Oregon State's Win Over Fresno St
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With the Oregon State football team defeating Fresno State 35-32 on Saturday night, BeaversEdge.com recaps all the highlights and social media reaction from the win...
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