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Game Day: Boise State at Oregon State

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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GAME DAY is finally upon us! After a long offseason, the Oregon State football team is set to kick off the 2022 campaign with a matchup against Boise State under the lights of Reser Stadium...

Stick with BeaversEdge.com as we'll have complete coverage of the matchup!

Who: Boise State (0-0, 0-0 MW) vs Oregon State (0-0, 0-0 Pac-12)

When: 7:30 p.m.

Where:

How to watch: ESPN

How to listen: CLICK HERE

LIVE STATS: CLICK HERE

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Boise State vs Oregon State 
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