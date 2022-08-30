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WATCH: Oregon State Offense Previews Season Opener vs Boise State

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State running backs coach AJ Steward, quarterback Chance Nolan, and tight end Luke Musgrave as the trio talk the Boise State game week and much more!

MORE: WATCH: Jonathan Smith Press Conference | Chance Nolan Named QB1 + Depth Chart | ACC, Pac-12 Schools Pushing For OSU Commit Tastean Reddicks | BeaversEdge Film Room: LB Isaiah Chisom

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