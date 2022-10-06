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EDGE PODCAST: Talkin' Turnovers, QB Play, W-L Expectations, & Stanford

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

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It's another edition of the EDGE Podcast!

BeaversEdge Publisher & Host Brenden Slaughter is joined by BeaversEdge writer T.J. Mathewson to break down the latest in Oregon State sports!

This week, Slaughter and Mathewson recap Oregon State's loss to Utah, talk about turnovers, quarterback play, and W-L expectations, and preview the matchup with Stanford...

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