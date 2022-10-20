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{{ timeAgo('2022-10-20 11:21:29 -0500') }} football Edit

EDGE PODCAST: Talkin' Oregon State's Win Over WSU & Previewing Colorado

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

It's another edition of the EDGE Podcast!

BeaversEdge Publisher & Host Brenden Slaughter is joined by BeaversEdge writer T.J. Mathewson to break down the latest in Oregon State sports!

This week, Slaughter and Mathewson recap Oregon State's win over Washington State to move to 5-2 (2-2) on the year while also previewing Saturday's matchup with Colorado...

MORE: Starters as Recruits: CU vs OSU | How OSU Commits Fared This Past Weekend | OSU Defense Talks Recent Play, Previews CU | Bowl Projections | A Closer Look At Colorado | JUCO DE Nikko Taylor Talks OSU OV

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