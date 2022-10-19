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Follow along with us below over the course of the season as we track how Oregon State commits are performing in their senior seasons.

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