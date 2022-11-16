News More News
{{ timeAgo('2022-11-16 15:41:05 -0600') }} football Edit

WATCH: Oregon State Defense Talks Arizona State & More

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

Hear from Oregon State defensive backs' coach Blue Adams, outside linebacker Cory Stover, and defensive back Rejzohn Wright as the trio meet the media ahead of Arizona State...

MORE: 2023 Recruiting Nuggets: Who will be enrolling early? | Bowl Projections | WATCH: Offense Meets The Media | Recruit Reactions From OSU's Win Over Cal | OSU No. 25 In Latest AP Poll | Inside the Dam: Flips, Transfer Portal, & More

----

Talk about it inside The Dam Board

• SUBSCRIBE TO OUR PODCASTS on APPLE & SPOTIFY

• LIKE US on FACEBOOK

• Follow us on Twitter: @Beavers_Edge, @b_slaught, & @DylanCC_FB

• Subscribe to our YouTube.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}