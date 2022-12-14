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EDGE POD: Previewing Oregon State's Las Vegas Bowl Matchup vs Florida

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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It's another edition of the EDGE Podcast!

BeaversEdge Publisher & Host Brenden Slaughter is joined by BeaversEdge writer T.J. Mathewson to break down the latest in Oregon State sports!

This week, Slaughter and Mathewson preview Oregon State's Las Vegas Bowl matchup against the Florida Gators and much more!

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