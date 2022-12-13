News More News
{{ timeAgo('2022-12-13 10:18:19 -0600') }} football Edit

PHOTO GALLERY: Oregon State Football Arrives In Las Vegas

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

Pictures from Oregon State's arrival in Las Vegas... Photo credit Al Powers...

MORE: Futurecasting Top JUCO Target To OSU | Latest On Kedon Slovis | Transfer Big Board (12/12) | OSU's 2023 Class In The Rankings | Beavers Dip Into Florida To Land Harlem Howard | Jonathan Smith Agrees To New Contract


----

Talk about it inside The Dam Board

• SUBSCRIBE TO OUR PODCASTS on APPLE & SPOTIFY

• LIKE US on FACEBOOK

• Follow us on Twitter: @Beavers_Edge, @b_slaught, & @DylanCC_FB

• Subscribe to our YouTube.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}