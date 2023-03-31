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baseball
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Adley Rutschman Goes 5-For-5 In Orioles' Win Over Boston
Brenden Slaughter
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Former Oregon State standout Adley Rutschman made history for the Baltimore Orioles on opening day at Fenway Park against the Red Sox...
With a 5-for-5 performance, including five hits, a first-inning home run, a walk, and four RBIs, Rutschman became the first catcher with five hits on opening day since at least 1900. In other words, no other catcher in MLB history has accomplished that feat in at least 123 years...
Rutschman and the Orioles continue their series against the Boston Red Sox on Saturday...
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