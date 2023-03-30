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Oregon State Target Profile: RB Devin Green

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Next up in our Oregon State target profile is running back Devin Green. Yesterday, we took a look at one of the coutnry's top running back in Seattle O'Dea's Jason Brown. While Brown is a bit of a longshot for the Beavers, Green provides a more likely option for the program at the running back position.

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