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With Oregon State football having signed 18 players to their 2023 recruiting class, BeaversEdge takes a look at how the 2023 recruiting class currently matches up against every other class in the past 10 years...

Before the focus shifts entirely to 2024, there's still room for the Beavers to add more to the class...

The class ranks will not be completely finalized until the late period is concluded in February...

**Ranking is based on a formula that goes by Rivals points, and changes based on average star rating, class size, and other factors**

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