PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
2024 Oklahoma OL Brody Duffel discusses Oregon State offer and recruitment
Dylan Callaghan-Croley
•
BeaversEdge
Recruiting Analyst
On Thursday, Oregon State offensive line coach
Kyle DeVan extended an offer to 2024 offensive lineman Brody Duffel out of Bixby, Oklahoma. Shortly after receiving the offer, BeaversEdge caught up with Duffel to briefly discuss his newest offer and his recruitment.
MORE: 2024 Schedule Released | What Are The Beavers Getting In Nick Norris | Hearing Some QB Rumblings | Beavers To Host Big Recruit | Beavers Land CU Transfer RB | QB HOTBOARD | Bray Announces 5 New Hires | Offseason Movement Tracker
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS3lsZURlVmFuNjg/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QEt5bGVEZVZhbjY4PC9hPiBJIGFtIGV4dHJlbWVseSBncmF0
ZWZ1bCB0byBhbm5vdW5jZSBJIGhhdmUgcmVjZWl2ZWQgYW4gb2ZmZXIgdG8g
cGxheSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JlYXZlckZvb3Ri
YWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCZWF2ZXJGb290YmFsbDwvYT4g
4oC877iPPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SZWNydWl0Qml4
YnlGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUmVjcnVpdEJpeGJ5RkI8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmVjcnVpdEJpeGJ5RkI/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJlY3J1aXRCaXhieUZCPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvcmJpbkI1NT9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29yYmluQjU1PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vTDJpblJnM1VRdiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0wyaW5SZzNVUXY8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgQnJvZHkgRHVmZmVsIChAQnJvZHlEdWZmZWwpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQnJvZHlEdWZmZWwvc3RhdHVzLzE3
MzUzNjkwMTYyMDAzNzYzMzk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1i
ZXIgMTQsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
icn-check-mark
Created with Sketch.
Members-only forums
icn-check-mark
Created with Sketch.
Predict prospect commits with FanFutureCast
icn-check-mark
Created with Sketch.
Exclusive highlights and interviews
icn-check-mark
Created with Sketch.
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
icn-check-mark
Created with Sketch.
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMzUiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL29yZWdvbnN0YXRlLnJpdmFs
cy5jb20vbmV3cy8yMDI0LW9rbGFob21hLW9sLWJyb2R5LWR1ZmZlbC1kaXNj
dXNzZXMtb3JlZ29uLXN0YXRlLW9mZmVyLWFuZC1yZWNydWl0bWVudCIKICB9
KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0
ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRz
QnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAv
LyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3
ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJo
dHRwczovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVu
dE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4K
Cjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRy
ZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYl
MkZvcmVnb25zdGF0ZS5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRjIwMjQtb2tsYWhv
bWEtb2wtYnJvZHktZHVmZmVsLWRpc2N1c3Nlcy1vcmVnb24tc3RhdGUtb2Zm
ZXItYW5kLXJlY3J1aXRtZW50JmM1PTIwMjI3MzMxMzUmY3Y9Mi4wJmNqPTEm
Y3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBU
YWcgLS0+CgoK