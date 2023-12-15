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2024 Oklahoma OL Brody Duffel discusses Oregon State offer and recruitment

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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On Thursday, Oregon State offensive line coach Kyle DeVan extended an offer to 2024 offensive lineman Brody Duffel out of Bixby, Oklahoma. Shortly after receiving the offer, BeaversEdge caught up with Duffel to briefly discuss his newest offer and his recruitment.

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