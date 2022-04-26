 BeaversEdge - Where Oregon State Baseball Ranks In The National Polls
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Where Oregon State Baseball Ranks In The National Polls

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the Oregon State baseball team (31-8, 13-5 Pac-12) set to face Oregon (26-13, 11-7) in non-conference play on Tuesday, BeaversEdge gives you the latest national polls...

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Oregon State Baseball 4/25
Organization Rank +/- Full Top-25

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Baseball America

2nd

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