 BeaversEdge - Where Oregon State Baseball Ranks In The National Polls
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Where Oregon State Baseball Ranks In The National Polls

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the Oregon State baseball team (20-7, 7-5 Pac-12) taking 1-of-3 from Stanford over the weekend, BeaversEdge.com gives you the latest national polls...

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Oregon State Baseball National Rankings (4/4)
Organization Rank +/- Full Top-25

D1Baseball.com

5th

-2

LINK

Baseball America

6th

-4

LINK

Perfect Game

7th

-2

LINK

Collegiate Baseball

19th

-11

LINK

NCBWA

5th

-1

N/A

USA Today

5th

-1

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