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WATCH: Oregon State WBB Talks Win Over Nebraska

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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Hear from Oregon State women's basketball head coach Scott Rueck, forward Timea Gardiner, and guard Talia von Oelhoffen following the win over Nebraska...

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