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Pair of prospects confirm visit plans to Oregon State including top target

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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A pair of prospects confirmed their plans to visit Oregon State in the upcoming weeks with BeaversEdge this week, including a top 2026 target for the program.

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The first visitor that confirmed their plans with BeaversEdge is 2025 San Diego, California wide receiver Ty Olsen.

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