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WATCH: Oregon State WBB Talks Win Over Eastern Washington

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State women's basketball head coach Scott Rueck, guard Dominka Paurova, and forward Raegan Beers as the trio break down the 73-51 win over Eastern Washington!

MORE: 5 Takeaways From Oregon State's Win Over EWU

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