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WATCH: Oregon State WBB At Pac-12 Media Day

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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Interviews and social media from Oregon State women's basketball at Pac-12 Media Day... Head coach Scott Rueck and guards Talia Von Oelhoffen and Bendu Yeaney meet the media...

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