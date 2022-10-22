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WATCH: BeaversEdge Talks Colorado Win & Bowl Eligibility

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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BeaversEdge Publisher Brenden Slaughter breaks down Oregon State's win over Colorado and the Beavers reaching bowl eligibility for the second straight season...

MORE: WATCH: OSU Talks CU Win | OSU Reaches Bowl Eligibility For Second Straight Year | Highlights + Social Media Reaction | RECAP - Oregon State Cruises Past CU

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