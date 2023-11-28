Social Media Reaction: Oregon State Hires Trent Bray As Head Coach
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BeaversEdge recaps all the social media reaction from Oregon State hiring Trent Bray as their next head coach!
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