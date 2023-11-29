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WATCH: Oregon State Head Coach Trent Bray Press Conference

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from new Oregon State head football coach Trent Bray, who met the media on Wednesday afternoon to discuss accepting the job and much more!

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