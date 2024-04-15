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Oregon State Baseball In The Rankings

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the Oregon State baseball team (28-5) taking two of three against Stanford over the weekend, BeaversEdge looks at where the Beavers are in the national rankings!

The Beavers return to the diamond Tuesday for the first of a two-game series against Nevada in Reno...

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Oregon State Baseball Rankings 4/15
Organization Rank Prev.  Full Top-25

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5th

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