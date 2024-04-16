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WATCH: Oregon State Spring Practice Video Day 12

Ryan Harlan
BeaversEdge Staff Writer

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Video from Oregon State's 12th day of spring football!

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